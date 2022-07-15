Москва, , 14:06 — REGNUM Глава Минпромторга Денис Мантуров в случае утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ может возгласить государственную комиссию по военно-промышленным вопросам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Денису Валентиновичу в случае нашей поддержке предстоит возглавить государственную комиссию по военно-промышленным вопросам. Все это на нынешнем этапе развития России имеет более, чем стратегическое значение», — сказал он в ходе внеочередного заседания Госдумы.

Также Слуцкий отметил, что Россия необходимо серьезно развивать оборонно-промышленный комплекс.

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