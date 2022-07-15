Рыбинск, Ярославская область, , 14:08 — REGNUM В Рыбинском районе Ярославской области мужчина напал на семейную пару, которая приютила его в мороз. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в декабре 2021 года.

«В вечернее время обвиняемый отдыхал в частной бане. Выйдя в плавках на улицу, он потерялся и не смог вернуться назад из-за сильного алкогольного опьянения. Мужчина постучался в частный дом к ранее незнакомым ему супругам, которые впустили его, оказали помощь и вызвали медицинских работников», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина отказался от госпитализации, а затем напал на хозяев.

«Испытывая внезапно возникшие неприязненные отношения, схватил со стола нож, умышленно нанес им удар в область живота 50-летней хозяйке дома, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Во время попыток 54-летнего хозяина дома пресечь противоправные действия обвиняемый нанес ему удары ножом по руке и несколько ударов вскользь по шее, высказывая при этом угрозы убийством», — пояснили в прокуратуре.

Супругам удалось самостоятельно обезоружить мужчину и вызвать полицию. В ходе дальнейшего следствия сам обвиняемый вину признал полностью, однако указал, что события не помнит из-за опьянения. Сейчас дело передано в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.