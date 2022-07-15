Москва, 15 июля 2022, 14:04 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва ли будут в состоянии организовать наступление на уже освобожденные Россией территории. Об этом 15 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, украинское командование всё ещё способно проводить дополнительную мобилизацию, вести активные действия, но едва ли попытка контрнаступления, если оно и состоится, сможет стать успешным.
«Действовать в обороне — это одна парадигма войны, действовать в нападении — совершенно другое. Выбить нас из контролируемых нами районов у них не получится», — сказал Ходаковский.
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