Москва, , 14:04 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва ли будут в состоянии организовать наступление на уже освобожденные Россией территории. Об этом 15 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, украинское командование всё ещё способно проводить дополнительную мобилизацию, вести активные действия, но едва ли попытка контрнаступления, если оно и состоится, сможет стать успешным.

«Действовать в обороне — это одна парадигма войны, действовать в нападении — совершенно другое. Выбить нас из контролируемых нами районов у них не получится», — сказал Ходаковский.

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