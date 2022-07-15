Москва, 15 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва ли будут в состоянии организовать наступление на уже освобожденные Россией территории. Об этом 15 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, украинское командование всё ещё способно проводить дополнительную мобилизацию, вести активные действия, но едва ли попытка контрнаступления, если оно и состоится, сможет стать успешным.

«Действовать в обороне — это одна парадигма войны, действовать в нападении — совершенно другое. Выбить нас из контролируемых нами районов у них не получится», — сказал Ходаковский.