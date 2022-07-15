Ак-Довурак, Тува, , 14:03 — REGNUM В Туве вынесен приговор несовершеннолетнему грабителю. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняли в грабеже с незаконным проникновением в жилище.

Подростки Goodfon.ru

По данным следствия, днём 18 января 2022 года 17-летний фигурант незаконно забрался в частный дом в городе Ак-Довурак, где похитил телефон хозяина стоимостью 8 тыс. рублей.

«В это время обвиняемого на месте преступления обнаружил вернувшийся из школы 10-летний житель указанного дома, на что обвиняемый, действуя открыто, скрылся с места происшествия с похищенным телефоном», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за ранние преступления. Приговором суда подросток приговорён к двум годам лишения свободы условно.