15 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Отсутствие представителей «Права и Справедливости» среди выступающих в Далласе на очередном съезде Конференции консервативных политических действий на сегодняшний день — не случайность и не ошибка. Похоже, что и американские консерваторы в нынешнем бурном «геополитическом море» воспринимают Польшу «картонным государством», потенциально неустойчивым и не перспективным. В отличие от Венгрии и ее премьера.

Станислав Стремидловский, , 15:24 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом выступит на очередном съезде Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая в этом году пройдет в августе в Далласе. CPAC — это, пожалуй, самая влиятельная платформа Республиканской партии США, которая определяет во многом курс «красных». Ожидается, что съезд Конференции задаст программные установки предвыборной кампании по промежуточным выборам в Конгресс, которые республиканцы намерены выиграть. Но почему тогда возможность произнести речь дается премьеру маленькой европейской страны?

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что Орбан пользуется популярностью у американских консерваторов и лично Трампа, который дважды поддерживал его на выборах. Как напоминает The New York Times, в мае этого года CPAC провела одно из своих мероприятий в Будапеште. «Венгрия — не особо большая страна (по численности населения она примерно равна Мичигану) и не особенно богатая (по валовому внутреннему продукту она находится где-то между Небраской и Канзасом), но она является показателем того, как реакционное движение в якобы свободном обществе может захватить контроль над государством, чтобы переделать общество по своему образу и подобию, — заявляло издание. — И целью как Орбана, так и его американских поклонников является подавление wokeness (уничижительный термин, включающий широкий спектр прогрессивных идей о расе, гендере и сексуальности)». Сам же премьер объяснял неоднократно, что заинтересован в возрождении европейской христианской демократии. Как он говорил весной 2021 года, «Европейская народная партия (откуда под давлением вышла венгерская правящая партия Fidesz — С. С.), очевидно, взяла на себя обязательство сотрудничать с европейскими левыми, а христианская демократия сегодня не имеет реального представительства в Европе. Мы хотим представлять этих людей, мы хотим, чтобы они также имели право голоса в Европейском союзе».

Его опыт, очевидно, интересен и американским консерваторам. Предполагается, что Орбан изложит участникам съезда Конференции консервативных политических действий свой секрет успеха. В нем есть такие пункты: «Вы должны играть по своим правилам, те, кто играет по правилам своих оппонентов, проигрывают; вы должны быть на стороне избирателей, например, построить забор на границе, потому что люди проголосовали за это, людям не нравятся левацкие несбыточные мечты; во внешней политике должны быть представлены национальные интересы; нам нужны консервативные средства массовой информации; «прогрессивные табу», например, пропаганды ЛГБТК, которая для нас еще в новинку, должны быть разрушены; необходимо проводить только такую экономическую политику, которая полезна для большинства избирателей; один день в неделю должен быть посвящен исключительно чтению, потому что из книг вы можете узнать, что думает ваш оппонент и что не так в его рассуждениях; отсутствие веры опасно». Из чего, по Орбану, следует, что консерваторам необходимо вернуть контроль над политическими институтами в Америке и Брюсселе. Как говорит премьер, решающим станет 2024 год, когда пройдут выборы президента США и в Европарламент, «это будут два фронта борьбы за западную цивилизацию».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Таким образом, в случае захвата республиканцами Конгресса осенью этого года и Белого дома в 2024 году у Орбана появляется хороший шанс стать главным партнером Вашингтона в Европе и корректировать европейское направление американской внешней политики. И это не самая приятная новость для польской правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). До недавнего времени она была верным союзником Орбана, председатель PiS Ярослав Качиньский в шутку публично заявлял, что готов вместе с венгерским премьером «воровать лошадей из конюшен Евросоюза», а весной 2021 года «Право и Справедливость» даже пошла на создание тройственного альянса вместе с Fidesz и итальянскими правыми во главе с Маттео Сальвини, несмотря на стойкий «пророссийский» имидж союзников. Но после того, как украинский кризис вступил в острую фазу и началась спецоперация на Украине, из Варшавы стали доноситься колкости в адрес Будапешта, который не спешил демонизировать Москву и торпедировал некоторые санкционные меры против России. Конечно, вряд ли Орбану будет по силам убедить своих американских партнеров смотреть на Москву его глазами. Но тут возможен вариант, когда интересы Республиканской партии и Fidesz будут ситуативно совпадать.

Учитывая проблему «кризиса легитимности выборов», которая возникла в американской повестке после избрания Джо Байдена президентом США, республиканцам в случае успеха понадобится добиться признания новой администрации и со стороны мировых игроков. А это не только страны — члены ЕС, Австралия или Япония, но и Китай, Россия, Индия и другие. Орбан поддерживает хорошие отношения как минимум с Москвой и Пекином. Иное дело Варшава, готовая миловаться хоть с чертом, хоть с Байденом, лишь бы против России. Поэтому когда профессор Гжегож Гурский из Ягеллонской коллегии заявляет, что на съезде CPAC «ключевым докладчиком мог бы стать Ярослав Качиньский», это не больше, чем традиционный польский эгоцентризм и мегаломания. Отсутствие представителей «Права и Справедливости» среди выступающих в Далласе на сегодняшний день — не случайность и не ошибка. Похоже, что и американские консерваторы в нынешнем бурном «геополитическом море» воспринимают Польшу «картонным государством», потенциально неустойчивым и не перспективным. В отличие от Венгрии и ее премьера.