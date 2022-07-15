Москва, , 14:02 — REGNUM Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отмечает, что на сегодняшний день сильных результатов на федеральном уровне непарламентские партии не показывают. Эксперт считает, что на сентябрьских выборах успех будут иметь партии, которые смогут предложить конкретные решения, связанные с жизнью региона или муниципалитета, а также партии, обладающие федеральными ресурсами.

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Алексей Чеснаков поделился своим мнением с порталом НОМ. Эксперт считает, что на сентябрьских выборах все партии будут так или иначе отрабатывать «внешнеполитические темы и вопросы, связанные с СВО». Однако выбор людей будет определяться «конкретными предложениями, связанными с жизнью региона или муниципалитета». «В сентябре состоятся выборы региональные и муниципальные, поэтому избиратель будет ориентироваться на те конкретные предложения, которые партии будут отрабатывать именно в региональном и муниципальном разрезе», — говорит эксперт.

Кроме того, Алексей Чеснаков отмечает, что избиратель оценивает, в том числе «ресурсность партии», за которую голосует.

«Избирателю важна федеральная поддержка — поддержка с федерального уровня различного рода сигналов. Если непарламентские партии обладают ресурсом, то серьезное выступление на предстоящих выборах возможно, но пока это не сильно заметно. Думаю лишь у «Яблока» могут быть какие-то перспективы в некоторых регионах и то это пока под большим вопросом», — считает политолог, который рекомендует непарламентским партиям усилить внимание к предстоящим в сентябре выборам.

В единый день голосования 11 сентября в России пройдет 4.600 кампаний разного уровня в 82 субъектах Федерации. В том числе будут избраны региональные законодательные собрания в 6 регионах и 14 глав субъектов РФ.

По самым последним данным ЦИК, кандидатов на выборах разных уровней выдвинуло 23 из 29 зарегистрированных политических партий. На выборах в региональные законодательные собрания свои списки выставляют 12 политических партий. На данный момент из 1.013 кандидатов 872 выдвинуто по партийным спискам, 112 — от партий по одномандатным округам и 29 в порядке самовыдвижения.

За посты глав регионов намерены бороться кандидаты от 16 партий. Из 87 претендентов на губернаторские кресла 81 выдвинут политическими партиями и 6 в порядке самовыдвижения. В среднем конкуренция на губернаторских выборах ожидается порядка 6 человек на место. Максимальный уровень конкуренция — в Республике Карелия, где уже зарегистрировано 13 кандидатов.