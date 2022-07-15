Чита, 15 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Забайкалья Сергей Базаров 15 июля разъяснил порядок реализации в регионе «Типовой стратегии развития санитарной авиации в субъектах Российской Федерации до 2024 года», известив, что все бригады скорой медицинской помощи останутся на своих местах.

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«В Забайкалье 103 бригады скорой медицинской помощи. И все они останутся на своих местах. Единственное, что изменится в структуре — приём вызова. На сегодняшний день этот номер — 03. По этому номеру пациенты попадают к диспетчеру района. В скором будущем номер станет единым для всех: 103. Звонок будет поступать в единый диспетчерский центр. Далее вызов будет направляться на нужную бригаду скорой помощи», — пояснил Сергей Базаров.

По словам замминистра, сокращений числа бригад в рамках создания Единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи на базе ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» не планировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимизация работы скорой помощи требуется для сокращения временных потерь. Об этом в январе 2022 года на форуме «Кардиология на марше» известил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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