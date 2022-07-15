Красноярск, , 14:01 — REGNUM В Красноярском крае во время сплава по реке Мане пропали мать и дочь. По информации местных СМИ, они направлялись из Нарвы в сторону Берети.

Река Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Информация о пропавших — 33-летней женщине и её десятилетней дочери — появилась в паблике «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Как передаёт Ngs24.ru, женщина с дочерью отправились сплавляться по Мане. Рано утром 12 июля они вдвоём уплыли из посёлка Нарва на трёх связанных между собой лодках. С тех пор они ни разу не выходили на связь. По словам волонтёров, мать и дочь направлялись в сторону Берети.

Туристы, сплавлявшиеся по Мане, рассказали, что путь от Нарвы до посёлка Береть занимает три-четыре дня.

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