Рига, 15 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к Закону об энергетике, в соответствии с которыми поставки природного газа из России в республику будут запрещены с 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Новый закон также предусматривает создание в стране стратегических запасов газа. Они должны накапливаться в Инчукалнском подземном газохранилище не позднее 31 августа каждого года с тем, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего года.

Правительство Латвии инициировало отказ от российского газа в ответ на военные действия России на Украине. В 2021 году примерно 90% купленного Латвией газа приходилось на Россию. 2 апреля 2022 года Литва первой из стран Евросоюза объявила о полном отказе от газа из России.