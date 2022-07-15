Рязань, 15 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направлено семь новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 29 человек.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория, где проводят исследование анализов на COVID-19

Всего в Рязанской области коронавирус выявлен у 122 863 жителей. Прошли лечение и выздоровели 118 805 человек.

От осложнений при COVID-19 в регионе скончались 3415 пациентов, новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.