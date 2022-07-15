Донецк, , 13:59 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка, а также город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что ВСУ дважды обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в 12:45 (Совпадает с мск) и в 12:48, выпустив по ним восемь и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно.

Также указывается, что в 12:50 украинские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Минеральному и 13:23 — ещё три снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала, что подданный Великобритании Пол Ури, который принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима и попал в плен в республике, скончался 10 июля.