Тамбов, 15 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области 15 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 610 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 588 пациентов, в том числе два — за последние сутки.

За весь период скончались 2443 человека. Подтвержден один новый летальный случай.