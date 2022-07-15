Москва, , 13:58 — REGNUM В России уже начались клинические испытания отечественного аналога, который заменит очень дорогой швейцарский препарат против спинальной мышечной атрофии Zolgensma. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем продолжать работать, в частности, по Zolgensma. Аналог уже есть у компании «Биокад», он проходит клинические испытания», — заявил Мантуров.

По его словам, российский аналог будет «в разы» дешевле иностранного препарата.