Курск, , 13:55 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

15 июля выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 119 тыс. 821 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 888 пациентов, в том числе 30 — за последние сутки.

Всего скончались 2493 человека. Подтвержден один новый летальный случай.