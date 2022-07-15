Лос-Анджелес, США, , 13:53 — REGNUM К актёрскому составу шестой части хоррора «Крик» присоединились Самара Уивинг («Я иду искать») и Тони Револори («Отель Гранд Будапешт», трилогия «Человек-паук» Джона Уоттса). Об этом 15 июля сообщает Deadline.

«Крик» Цитата из к/ф «Крик». реж Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 2022. США

Помимо Уивинг и Револори в картине задействованы Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и Дженна Ортега, которые сыграли главную роль в пятом фильме франшизы, а также Хайден Панеттьери, Кортни Кокс, Дермот Малруни, Джек Чемпион, Лиана Либерато, Девин Некода, Джош Сегарра и Генри Черни. Фильм расскажет о Сэме (Баррера), Минди (Браун), Чаде (Гудинг) и Таре (Ортега) — четырёх выживших в последней серии убийств Призрачного лица, которые пытаются начать жизнь с чистого листа.

Добавим, что производством «Крика 6» занимаются компании Spyglass Media и Paramount Pictures. Мировая премьера картины запланирована на 31 марта 2023 года.

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