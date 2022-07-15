* талибами — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 15 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В селе Канджага уезда Имам Сахиб афганской провинции Кундуз произошёл ожесточенный бой между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неизвестными вооружёнными лицами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, в ходе боя обе стороны применяли лёгкое и тяжёлое вооружение. Хотя точное количество жертв неизвестно, местные источники сообщают, что обе стороны понесли потери в этом конфликте.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что атаковали укрытие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Имам Сахиб.

Напонмим, Имам Сахиб — уезд на границе с Таджикистаном, в котором после восстановления власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане произошло несколько терактов, ответственность за некоторые из которых взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).