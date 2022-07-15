Чебаркуль, Челябинская область, , 13:52 — REGNUM В рамках региональной недели первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, депутат «новой волны» Яна Лантратова («Справедливая Россия за правду») с рабочим визитом посетила Чебаркуль Челябинской области. Депутат обратила внимание властей региона на аварийное состояние детского санатория «Каменный цветок» и школы им. С. А. Глазырина. Депутат сообщила о выявленных проблемах губернатору Алексею Текслеру, который незамедлительно взял ситуацию под личный контроль.

Детский сад Эмилия Никитенко, ИА REGNUM

Яна Лантратова приняла участие в очередном выездном совещании с представителями региональных органов власти, где обсудили дальнейшее благоустройство территории «Каменного цветка». «Мне рассказали, что уже решена проблема с отоплением. В прошлый мой приезд в санатории было невыносимо холодно, о чем я тоже сообщила губернатору. Завершается установка детской площадки. Благодаря «Чебаркульской птичке» построены беседки и песочница для детей. Будем решать и вопрос завершения ремонта столовой, который затянулся из-за нехватки средств. С обустройством пляжа ситуация сложнее — местность болотистая и надо разобраться, как можно установить понтон и можно ли в принципе. Проведём совещание с Минэкологии. Пока попробуем организовать вывоз детей на автобусе на другие пляжи. Вопрос с автобусом тоже решаем», — рассказала депутат.

Депутат отметила, что эта ситуация выявила пробел в законодательстве, который не позволяет муниципалитетам выделять средства на ремонт и благоустройство таких учреждений, и в результате мы имеем непригодный для использования жилой фонд, в котором размещены важные социальные объекты.

Также депутат прокомментировала аварийное состояние школы им. С. А. Глазырина: «Это центральная школа района, в неё съезжаются дети из близлежащих населённых пунктов. 162 ученика сейчас числится там и 15 педагогов. Здание школы в ужасном аварийном состоянии. Увидела своими глазами и могу констатировать, что школа не будет готова к началу учебного года. Внутри невозможно дышать. Плесенью пахнет так, что даже першит в горле. Сырость во всем помещении. Стены зелёные от этой плесени, давно завёлся грибок, с потолка по стенам течёт вода, сыплется штукатурка, кругом паутина, ползают пауки. Повреждена проводка, вышла из строя пожарная сигнализация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.