Чита, , 13:50 — REGNUM В Забайкальском районе прокуратура восстановила право ребенка-инвалида на получение жизненно-необходимого лекарственного препарата, сообщает 15 июля телеграм-канал надзорного ведомства.

Инвалид Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам проверки выяснилось, что 7-летняя дочь заявительницы страдает тяжелым заболеванием и по показаниям врачей нуждается в приеме лекарственного препарата. Однако в течение 6 месяцев органы здравоохранения не обеспечивали ребенка лекарствами по причине их отсутствия, в связи с чем женщина вынуждена была приобретать их за свой счет.

Прокуратура направила в суд иск и потребовала от регионального министерства здравоохранения устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время ребенок-инвалид обеспечен необходимыми лекарствами, матери ребенка выплачена компенсация за самостоятельное приобретение препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, при анализе бюджета на 2022 год выяснилось, что дефицит всей Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе на льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями) за счет средств регионального бюджета составляет 1,4 млрд рублей.

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований не обеспечивают полноту финансирования расходов на здравоохранение, в связи с чем в этой части прокуратура края в ноябре 2021 г. внесла губернатору Забайкальского края замечания на проект закона «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Корректировка бюджета запланирована в ходе его исполнения.

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