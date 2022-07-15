Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Суточное число госпитализаций больных с ковидным диагнозом в Петербурге увеличилось до 71 человека. Об этом 15 июля сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Этот показатель на восемь пациентов больше, чем сутками ранее.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

На стационарном лечении COVID-19 размещены 792 человека (-9 больных к уровню прошлых суток). В реанимациях лечат 104 пациента (+7), а 23 больных (-1) подключены к аппаратам ИВЛ. Больницы за сутки покинули 77 пациентов (+1).

Вновь за сутки увеличилось число больных, которые от ковида лечатся на дому, оно достигло отметки в 1901 человека. Прирост показателя за сутки составил 113 амбулаторных пациентов.

Напомним, что за сутки в Северной столице зафиксировали 329 случаев заражения коронавирусом (+32). От COVID-19, как основной причины, скончались пять человек, а излечились от вируса 163 пациента (-60).

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