Новосибирск, , 13:49 — REGNUM Мужчине, совершившему в Новосибирске особо тяжкое преступление, предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

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По данным ведомства, фигурантом уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) является ранее судимый 53-летний мужчина.

По информации СКР, 14 июля мужчина и его 27-летняя знакомая распивали спиртное в доме по улице Первомайская Первомайского района Новосибирска. Через какое-то время женщина решила пойти домой, мужчина пошёл её провожать.

По пути у них произошёл конфликт. Мужчина взял нож и нанёс женщине несколько ударов в грудь и кисть руки. От полученных ранений горожанка скончалась. Злоумышленник скрылся с места преступления, выбросив нож в мусорный контейнер.

Мужчину задержали полицейские. Его доставили в территориальное следственное подразделение. Вину фигурант не признал. В ближайшее время он будет заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Кировского района Калужской области обратился в правоохранительные органы и признался в убийстве двухлетней давности.

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