Москва, , 13:49 — REGNUM России необходимо вернуться к советским стандартам подготовки инженеров и повысить их авторитет в обществе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

Николай Коломейцев Duma.gov.ru

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«Стандартизация и конкурентоспособность держится на интеллекте инженеров. Нам необходимо вернуться к советским стандартам подготовки инженерных кадров», — сказал депутат при рассмотрении кандидатуры Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.

Коломейцев считает, что без инженеров не бывает ни разработки, ни реализации красивых идей.

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