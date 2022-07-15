Москва, 15 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. России необходимо вернуться к советским стандартам подготовки инженеров и повысить их авторитет в обществе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

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«Стандартизация и конкурентоспособность держится на интеллекте инженеров. Нам необходимо вернуться к советским стандартам подготовки инженерных кадров», — сказал депутат при рассмотрении кандидатурыДениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.

Коломейцев считает, что без инженеров не бывает ни разработки, ни реализации красивых идей.