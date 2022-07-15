Москва, , 13:48 — REGNUM Российская армия продолжает наступательные действия на территории ДНР. Об этом 15 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Продвижение наше продолжается, но именно на направлениях, где мы выбрали наступательную тактику. Постоянно отступая, украинская армия не успевает делать новые укрепрайоны», — сказал Ходаковский.

При этом комбат ДНР отметил, что у Украины ещё сохраняются мобилизационные ресурсы.

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