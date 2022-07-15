Владимир, 15 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 июля выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрирован 152 тыс. 471 случай заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 699 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 3493 человека. Подтвержден один новый летальный случай.