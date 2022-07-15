Волгоград, , 13:54 — REGNUM Мемориальный комплекс с памятником «Бронекатер БК-31» откроют в годовщину начала Сталинградской битвы 17 июля на набережной Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе администрации области.

Набережная Волгограда https://www.volgograd.ru

В день 80-летия начала Сталинградской битвы в Волгоградской области начинается региональная акция «Дорога к Сталинградской Победе». В населённых пунктах региона, где в 1942–1943 годах проходили сражения, запланирован ряд мероприятий. Центральным событием 17 июля станет открытие на нижней террасе Набережной имени 62-й Армии экспозиции «Бронекатер БК-31» и знака героям Волжской военной флотилии. На время праздника участок Нулевой продольной станет пешеходным.

Финальная часть акции «Дорога к Сталинградской Победе» запланирована на 2 февраля 2023 года к юбилею окончания сражения и состоится в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва».

Как сообщало ИА REGNUM, открытие памятника ждали ещё в 2020 году, но оно переносилось из-за коронавирусных ограничений.