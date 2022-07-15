Москва, 15 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Вопросы, которые связаны с несостоявшейся отставкой премьер-министра Италии Марио Драги, и связанные с возможным уходом со своего поста канцлера Германии Олафа Шольца из-за скандала с партийной вечеринкой слухи, являются внутренним делом этих двух стран. Об этом 15 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не можем ни вмешиваться… Не имеем никакого отношения — вот все, что можно сказать», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, проходил ли президент России Владимир Путин ревакцинацию от COVID-19.