Пекин, 15 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая по итогам текущего года может достичь отметки в 200 млрд долларов, заявил 15 июля временный поверенный в делах РФ в КНР Иван Желоховцев.

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«Достижение отметки в 200 млрд долларов по итогам года может быть реальным, особенно в случае дальнейшего роста цен на товары минеральной группы», — сказал Желоховцев РИА Новости.

Он добавил, что российский экспорт в Китай не ограничивается энергосырьем, Россия развивает и другие товарные направления, «одно из наших главных достижений — поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции».