Москва, 15 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Запчасти для марок автомобилей, которые ушли из России, всё равно поставляются в страну благодаря параллельному импорту. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«Многие иностранные бренды сегодня напрямую перестали поставлять свои комплектующие. Но здесь спасибо вам за вовремя поддержанную нашу инициативу по параллельному импорту, что сегодня ритмично обеспечивает поставку компонентов, агрегатов через другие, дружественные страны», — заявил Мантуров.

«Сегодня автомобильные центры и дилерские центры обеспечиваются компонентами для того, чтобы обслуживать ранее приобретённую технику», — указал он.