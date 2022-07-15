Грозный, , 13:43 — REGNUM В Чечне стоимость минимального набора продуктов питания в месяц снизилась за последний месяц на 6,7%, составив 5860,6 рубля. Наибольшее снижение продемонстрировали цены на плодоовощную продукцию, сообщили в «Чеченстате».

Продукты shopping bag

Так, больше всего подешевела капуста — на 42,7%. Снизились цены на картофель — на 28,5%, бананы — на 22,0%, огурцы – на 21,2%, морковь – на 19,6%, лук репчатый – на 19,3%, свеклу – на 16,9%, помидоры – на 16,3%.

«При этом выросли цены: на виноград — на 4,2%, лимоны — на 1,0%, яблоки – на 0,6%», — приводит данные статистики ИА «Чечня Сегодня».

Также подросли цены на ряд круп, в том числе рис — на 6,6%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 1,7%. Между тем подешевела на 1,5% гречка, на 4,7% — овсяная и перловая крупы.

Отметим, в летние месяцы цены на плодоовощную продукцию традиционно снижаются практически во всех субъектах РФ из-за появления на рынке овощей и фруктов нового урожая, выращенного непосредственно в регионах.

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