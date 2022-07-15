Бухарест, 15 июля 2022, 13:43 — REGNUM В аэропорту Бухареста (Отопени) пограничная полиция Румынии изъяла 80 редчайших артефактов, предположительно относящихся к эпохе Древнего Египта. Об этом 15 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, указанные предметы содержались в багаже, принадлежащем двум гражданам Ливана, прибывшим в Румынию из Каира.
Общая стоимость изъятых ценностей может исчисляться сотнями тысяч долларов.
В настоящее время артефакты отправлены на экспертизу в Исторический музей Бухареста. Владельцам груза предъявлены обвинения в контрабанде.