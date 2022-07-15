Бухарест, 15 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В аэропорту Бухареста (Отопени) пограничная полиция Румынии изъяла 80 редчайших артефактов, предположительно относящихся к эпохе Древнего Египта. Об этом 15 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, указанные предметы содержались в багаже, принадлежащем двум гражданам Ливана, прибывшим в Румынию из Каира.

Общая стоимость изъятых ценностей может исчисляться сотнями тысяч долларов.

В настоящее время артефакты отправлены на экспертизу в Исторический музей Бухареста. Владельцам груза предъявлены обвинения в контрабанде.