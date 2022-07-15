Лондон, 15 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Фотография британского певца Дэвида Боуи, сделанная в полицейском участке в 1976 году, будет продана на аукционе. Об этом сообщило издание Independent 15 июля.

Цитата из к/ф «Почему мы креативны?». реж Герман Васке. 2018. Германия Дэвид Боуи

Снимок был сделан во время ареста музыканта за хранение марихуаны в Рочестере (США). Владельцем фотографии является родственник полицейского, который оформлял задержание Боуи.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Компания Mattel представила эксклюзивную коллекцию кукол Барби под названием «Барби как Дэвид Боуи». Игрушки из серии полностью повторяют облик певца из клипа на песню Life on Mars? , а их релиз приурочен к 50-летию альбома Hunky Dory.