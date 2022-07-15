Берлин, , 13:41 — REGNUM В июне 2022 года в Европе было зарегистрировано самое низкое количество новых легковых автомобилей с 1996 года — чуть более 1,06 миллиона, причем у некоторых автопроизводителей продажи упали почти на 50%. Это следует из опубликованных в пятницу данных Европейской автомобильной ассоциации.

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Из крупнейших автопроизводителей больше всего пострадал Volkswagen Group, чьи продажи сократились почти на четверть по сравнению с июнем 2021 года, а за первое полугодие максимальное падение произошло у Stellantis — на 21,1%.

Среди компаний поменьше продажи упали у Volvo на 47,9% в июне и на 28,5% за первое полугодие, тогда как Jaguar Land Group продемонстрировала меньшее падение в июне — на 13,2%, но самое сильное за полгода — на 34,7%.

Инфляция, нарушение логистических цепочек, рост числа заболевших COVID-19 в некоторых странах и дефицит микросхем — вот лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается автомобильная промышленность в регионе, где уже 12 месяцев подряд наблюдается спад.

Крупнейшие автопроизводители от BMW до Stellantis в последние недели сообщили о падении продаж по всему миру.

Все четыре основных рынка Европейского союза — Испания, Италия, Германия и Франция — сообщили о снижении количества регистраций новых автомобилей.

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