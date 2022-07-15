Иркутск, 15 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 15 июля сообщает подробности серьёзного пожара, случившегося накануне вечером, в жилом деревянном доме на улице Полярной областного центра.

76.mchs.gov.ru Пожар

В 22:39 по местному времени на телефон 101 поступило сообщение от очевидцев о том, что из-под кровли идёт дым. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта. Прибыв по указанному адресу, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы отправились на разведку внутрь горящего дома и в одной из комнат обнаружили двух человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину 1956 г. р. и женщину 1972 г. р. спасли и передали бригаде скорой помощи с отравлением угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы. В 23:03 открытый огонь был потушен. Дом повреждён на площади 40 кв. м. Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды.

Всего за прошедшие сутки 14 июля на территории Иркутской области произошло пять пожаров. Как сообщало ИА, с начала 2022 года на территории региона зарегистрировано 3826 пожаров, в которых 114 человек погибли и 555 человек спасены.

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