Донецк, , 13:40 — REGNUM Подданный Великобритании Пол Ури, который принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима и попал в плен в Донецкой Народной Республике, скончался 10 июля. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Она добавила, что уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний.

«В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — уточнила омбудсмен в сообщении в телеграм-канале.

Кроме того, по её словам, он находился в подавленном психологическом состоянии «из-за безразличия к его судьбе на Родине».

«Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК», — указала Мороза.

Она подчеркнула, что со стороны ДНР, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.

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Напомним, профессиональный военный, гражданин Великобритании Пол Джонсон Энтони Доминик Ури принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наёмников для вооружённых формирований Украины. Был взят в плен в апреле текущего года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни ранее взятых в плен британских наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Как заявила адвокат Пиннера Юлия Церковникова, власти Великобритании не обращались в суд ДНР по поводу вынесенного двоим подданным этой страны смертного приговора.

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