Липецк, 15 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Липецкой области 15 июля выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 153 тыс. 328 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 43 человека выписаны, в том числе 42 — за последние сутки.

За весь период скончались 3798 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.