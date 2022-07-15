Таллин, , 13:39 — REGNUM В пятницу, 15 июля, на внеочередном заседании парламент Эстонии Рийгикогу разрешил лидеру Реформистской партии и бывшему премьер-министру страны Кае Каллас сформировать новое правительство.

Флаг Эстонии

Как говорится в пресс-сообщении Рийгикогу, выдачу Каллас мандата на формирование нового правительства, которое создадут Реформистскаяы партия, партия «Отечество» и Социал-демократическая партия, поддержали 52 депутата. Против были 26 народных избранников, в основном депутатов оппозиционных Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии.

Всего в парламенте Эстонии 101 депутат. Новое правительство принесет присягу и вступит в должность в понедельник, 18 июля.

Ранее в пятницу, 15 июля, прошло еще одно внеочередное заседание парламента, на котором Кая Каллас объявила об отставке предыдущего правительства. Его 26 января 2021 года сформировали Реформистская и Центристская партии. 3 июня 2022 года Каллас отправила в отставку всех министров-центристов. После этого реформисты продолжили руководить правительством в одиночку и вели переговоры о создании новой правящей коалиции.