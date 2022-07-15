15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты The Telegraph о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может оставить должность из-за начавшегося энергетического кризиса в Германии.

Оксана Переможенко, , 13:53 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц может оставить должность из-за начавшегося энергетического кризиса в Германии. Об этом пишет журналист Дэниел Джонсон в материале газеты The Telegraph.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Зато Шольц за Украину!» — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Ничего страшного! Померзнут немного! Санкции важнее!..» — иронизирует Александр.

«Шольца не отпускать, наломал дров и в кусты. Стоять!..» — шутит «Добрый С Добром».

«Добрый» весельчак не нравится «хмурым» избирателям?!» — недоумевает Tatti.

«Никогда не симпатизировал Шольцу, но сейчас видно, что вся эта история шита белыми нитками за задержку в поставках вооружения!» — выразил свое мнение Виктор С.

«Европа проснется от оккупации США слишком поздно, когда от нее ничего не останется», — добавил один из комментирующих.

«Они ещё вспомнят Ангелу Меркель», — пишет Pirat Karsar.

Ангела Меркель и Владимир Путин kremlin.ru

«Да нам от этого ни горячо, ни холодно. Они всё равно все марионетки, будет другой, но риторика не поменяется. У них такая стратегия по обману народа, сменить говорящую голову, свалить все беды на предыдущего и вроде как можно дальше жить. Вот и всё», — отреагировал Mikhail Aleksandrovich.

«За поставки оружия для убийства мирных никто и слова не говорит. А вот за горячую воду смещают…» — возмутился Yuri F.

«Ребята поняли, что натворили, теперь сматывают удочки», — шутит Fox.

«Отлично! Третий на подходе! Продолжайте так дальше, господа! Скоро ваш ЕС развалится к чертовой матери!» — добавила Натали.

«Эти правители сыпятся как осенние листья после дождя! А ещё даже не осень!» — с юмором отметил Аlex.

«Колбаса, на выход!» — смеется «Пчела».

«Третий на низком старте», — написала Ольга.

«Только отставка? Да он тюрьмы заслуживает!» — не выдержала Антонина Л.

«Шольц запретил сертификацию [«Северного потока — 2»] и сотворил кризис в собственной стране. В тюрьму колбасу», — не без сарказма призвал «МаZай ПетрOVич».

«У них нет политических амбиций. Этот не будет цепляться за власть. Обычный временщик…» — подытожил Сергей Д.