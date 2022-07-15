Москва, 15 июля 2022, 13:38 — REGNUM Запад не оставляет попыток вмешиваться в политическую ситуацию в России через подконтрольные неправительственные организации. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне фиксирует продолжение подрывной деятельности против нашей страны и работает в контакте с Генеральной прокуратурой и Минюстом, рассказал журналистам глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Так он прокомментировал решение Генпрокуратуры РФ признать нежелательной на территории России четырех неправительственных организаций из Великобритании, Нидерландов, Латвии и Чехии.
Василий Пискарев отметил, что «число нежелательных НПО, занимающихся подрывной деятельностью против России достигло шестидесяти».
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