Москва, 15 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Запад не оставляет попыток вмешиваться в политическую ситуацию в России через подконтрольные неправительственные организации. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне фиксирует продолжение подрывной деятельности против нашей страны и работает в контакте с Генеральной прокуратурой и Минюстом, рассказал журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РоссииВасилий Пискарев («Единая Россия»).

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Так он прокомментировал решение Генпрокуратуры РФ признать нежелательной на территории России четырех неправительственных организаций из Великобритании, Нидерландов, Латвии и Чехии.

Василий Пискарев отметил, что «число нежелательных НПО, занимающихся подрывной деятельностью против России достигло шестидесяти».

«Даже выдворенные за пределы нашей страны они планомерно продолжают свою деструктивную работу, организуя зарубежные площадки по подготовке провокаторов и организаторов цветных революций», — пояснил парламентарий.

«Пресекать подобную деятельность поможет подписанный вчера президентом России разработанный Комиссией федеральный закон, которым внесена поправка в ст. 284−1 Уголовного кодекса РФ об ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций за рубежом. Теперь она будет применяться не только в отношении преступлений совершенных на территории нашей страны, но и в тех случаях, когда иностранные НПО привлекают наших граждан к деятельности своих центров за рубежом. Это позволит комплексно противодействовать активности организаций, представляющих угрозу безопасности нашей страны», — резюмировал Василий Пискарев.

Читайте ранее: Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу Bellingcat* и The Insider*