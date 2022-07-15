Сеул, , 13:40 — REGNUM Южная Корея заняла 40-е место из 52 стран с точки зрения места жительства для иностранцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные крупнейшего в мире сообщества экспатов InterNations.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с прошлым годом Южная Корея поднялась в рейтинге на семь ступеней.

Известно, что отчет «Expat Insider 2022» был составлен на основе мнений 11 970 человек в 181 стране в отношении условий труда, качества жизни, легкости обустройства и личных финансов.

Несмотря на то, что общий рейтинг Южной Кореи довольно низкий, страна заняла девятое место в категории «качество жизни», а также второе место после Тайваня по уровню здоровья и благополучия.

Возглавила рейтинг Мексика, за которой следуют Индонезия, Тайвань, Португалия и Испания. Замыкает рейтинг Кувейт.