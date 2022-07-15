Таллин, , 13:37 — REGNUM Эстония и ее союзники по НАТО продолжат всестороннюю, включая военную, помощь Украине, так как нельзя допустить ее поражения в противостоянии с Россией. Об этом говорится в политическом заявлении нового премьер-министра Эстонии, лидера Реформистской партии Каи Каллас, стенограмма опубликована пресс-службой кабинета министров.

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«24 февраля 2022 года изменило мир очень надолго, может быть, навсегда. Если агрессия увенчается успехом, это придаст России смелости двигаться вперед, а также пошлет сигнал другим странам мира о том, что такие действия не останутся безнаказанными. Мы не можем этого допустить», — подчеркнула Каллас.

Поэтому, считает премьер-министр Эстонии, «помогая Украине, мы помогаем себе». Она отметила, что повышение военной обороноспособности в сотрудничестве с союзниками по НАТО является первоочередной задачей нового правительства: «Эстония хорошо защищена, но изменившаяся ситуация с безопасностью требует от нас еще большего вклада в национальную оборону».

С этой целью в государственном бюджете 2023 расходы на оборону Эстонии вновь будут рекордными, достигнув 2,5% от ВВП страны. «Вместе с Латвией мы решили приобрести средства противовоздушной обороны средней дальности, вступление Финляндии и Швеции в НАТО даст нам еще больше возможностей для сотрудничества с нашими соседями в повышении нашего оборонного потенциала. НАТО приняло решение еще больше увеличить свое прямое присутствие в Эстонии и разместить штаб дивизии в Эстонии», — перечислила принимаемые меры Каллас.

Каллас также признала, что заметно возросшие военные расходы негативно повлияют на уровень жизни эстоноземельцев, но считает, что таким решениям нет альтернативы: «Все эти прямые инвестиции в оборону имеют свою собственную цену, и инвестиции в оборонный потенциал, безусловно, повлияют на нашу общую способность инвестировать в другие сферы жизни общества. К сожалению, у нас нет альтернативы — если мы сегодня не инвестируем в нашу обороноспособность, в будущем решения об инвестициях за нас будет принимать кто-то другой».