Москва, 15 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Вопрос о том, проходил ли президент России Владимир Путин ревакцинацию от COVID-19, не стал комментировать 15 июля в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не могу сказать, не знаю», — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, в ответ на уточняющий вопрос о том, проходил ли ревакцинацию он сам, что у него еще действует прививка от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером может быть подписан президентом России Владимиром Путиным уже 15 июля.