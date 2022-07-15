Стокгольм, , 13:36 — REGNUM Представители рэпера Drake прокомментировали слухи о его аресте в Швеции. Об этом 15 июля пишет Billboard.

Drake Кадр из интервью

Ранее в Сети появились предположения о том, что музыканта задержали в одном из ночных клубов в Стокгольме. Команда рэпера утверждает, что канадский артист действительно находится в Швеции, однако весь он не покидал свой отель.

Ранее Drake анонсировал фестиваль October World Weekend, который пройдёт с 28 июля и продлится до 2 августа 2022 года в Торонто (Канада). На его сцене выступят рэперы Крис Браун, Lil Baby, Lil Wayne и Nicki Minaj.

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