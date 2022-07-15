Москва, 15 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Известный телеведущий Евгений Киселёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), работающий на антироссийских телеканалах, объявлен в розыск Министерством внутренних дел России, следует из базы данных ведомства.

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В базе уточняется, что основанием для розыска журналиста является статья Уголовного кодекса РФ. О какой именно статье идёт речь, не уточняется.

Евгений Киселёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в 90-е годы работал на российском телевидении, а после уехал на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной работу зарубежных изданий Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).