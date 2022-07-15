Брянск, 15 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Подозреваемого в разбойном нападении на водителя-экспедитора задержали полицейские в Брянской области. Злоумышленник на похищенные деньги купил себе дорогой автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе регионального УМВД.

947051 Молоток

В начале марта 2022 года на территории Выгоничского района неизвестный напал на 34-летнего жителя Московской области. Как рассказал водитель-экспедитор, он остановился ночью у деревни Скрябино, чтобы заменить проколотое колесо. В этот момент его оглушили, мужчина потерял сознание, нападавший забрал около 900 тысяч рублей и 4,5 тысячи долларов США.

Оперативники вышли на след подозреваемого — им оказался ранее не имевший проблем с законом 25-летний житель Новозыбкова. На «дело» он пошёл с металлическим прутом и молотком, на похищенные деньги приобрёл автомобиль BMW.

Подозреваемый заключён под стражу, иномарка изъята.