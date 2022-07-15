Москва, , 13:34 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали читателям много любопытных историй из разных уголков России. Мстительное дерево, катастрофа на пометохранилище, спектакль в автобусе. Читайте самое интересное в нашей подборке.

На автобусе Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности». Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США

Центральный федеральный округ

В самом центре Москвы, в Малом Каретном переулке рядом с жилым домом росло большое дерево. Жильцы одной из квартир много лет просили коммунальщиков его спилить, потому что дерево старое, трухлявое и с него сыпятся ветки. На днях оно упало, причем на дом, и разбило окно именно тем жильцам, которые на него жаловались. «Интересная Москва» пишет, что пострадавшие намерены требовать компенсацию за разбитое окно.

Чего только не случается на МКАДе! Однако картина, которую увидели на уходящей неделе, была в самом деле уникальной. По дороге, по соседству с машинами, фурами и мотоциклами бежал в одиночестве черный баран. «Четко по левой полосе, скоростной режим соблюдал», — смеется «Рай и мкАД». Куда бежал, откуда? Неизвестно…

Ярославская область и Пермский край откроют туристический маршрут с оригинальным названием «Медвежий тракт». Он позволит путешествующим по «Золотому кольцу» быстро и удобно ехать от Ярославля до Перми по исторической дороге через Кострому и Киров. Название связано с тем, что медведи есть в геральдике обеих регионов. «Задумка интересная, и хорошо, если она поможет развитию некоторых «медвежьих углов» России», — пишет каламбуром «Ярослав Мудрый».

Ночью в Калуге во всю мощь прозвучала сирена, перепугав немалое число жителей. Утром выяснилось, что это шумела система оповещения на драмтеатре, которая просто сломалась. Ее уже починили. «Калужский мечтатель» советует проверить все подобные системы на исправность, чтобы паникеры больше не собирали по ночам тревожные чемоданчики.

Северо-Западный федеральный округ

«Природа в Петербурге настолько очистилась, что на улицах города уже появились дикие пасеки», — пишет «Как дела, Санкт-Петербург?» Вначале пчелиный рой оккупировал столб на перекрестке в Приморском районе, затем, уже другой, атаковал вход в салон красоты в Мурино. Обеспокоенным горожанам пришлось вызывать на помощь пчеловодов.

24-летняя вологжанка поставила своеобразный родильный рекорд: у нее появилась четвертая (!) двойня подряд. По словам врачей, это очень редкий случай. «Были две двойни подряд, но чтобы четыре и в таком молодом возрасте — это экстраординарный случай», — говорит один из докторов. Все дети здоровые, знает «Вологодское маслице».

В Калининградской области разворачивается масштабная программа по реставрации исторических дверей. Для этого специально готовят специалистов. За два года экзотической специальностью овладели 24 студента. Причем направление «реконструкторов дверей» оказалось популярным. «ТопГан» сообщает, что конкурс составляет по 7-8 человек на место.

Приволжский федеральный округ

Нижегородцам предлагают посмотреть спектакль в автобусе. Зрители сидят с актерами в одном салоне и смотрят представление, которое разворачивается прямо вокруг них, а в окнах проносится город. «Создали этот театр по приколу во время пандемии, но пользуется спросом он до сих пор. Все билеты на первые четыре рейса в этом месяце уже раскуплены», — пишет «MDK Нижний Новгород».

В том же Нижнем Новгороде появились машины с QR-кодами и необычными, привлекающими внимание надписями: «ищу мужа», «ищу жену», «мама говорит, я красивый», «моя роза цвела для тебя», «красавица ищет свое чудовище». «Страновед» пишет, что это реклама: при наведении камеры на QR-коды открываются анкеты нижегородцев на сайте знакомств. Из других городов о подобных «игривых машинах» пока не сообщали.

В Пензе коммунальщики и синоптики не поделили дождь, который обрушился на город. Коммунальщики считают, что в Пензе за несколько часов выпала суточная норма осадков. Синоптики отвечают, что дождь был не сильный и не надо сваливать на него проблемы. «В общем, сложная дилемма, мы в замешательстве. Кому тут можно поверить? Что коммунальщики, что синоптики постоянно ошибаются насчет погоды. Первые никогда не готовы к снегопадам зимой и к дождю летом, а прогнозы вторых редко сбываются. Но что будет, если Пензу накроет настоящий хардкорный дождь, который даже синоптики посчитают сильным?» — задумался «Сурский край».

Южный федеральный округ

Редкая история случилась в Краснодаре. Женщине пришлось продавать квартиру из-за громких криков и стонов соседей, которые мешают ей спать по ночам. Соседи то слишком заметно занимались любовью, то что-то роняли на пол. Женщина терпела шумы, потом обратилась в полицию, но к ней не прислушались. Попытки договориться с соседями тоже ни к чему не привели. «Утренний юг» пишет, что женщина в итоге устала и теперь ищет новое жилье.

Северо-Кавказский федеральный округ

Драматическая история с криминальной подкладкой случилась в Дагестане. Полгода назад здание медицинского колледжа в Кизилюрте промерзло насквозь. На помощь пришел новый, недавно заступивший на работу инженер по эксплуатации здания. Тепло быстро появилось. В колледже решили, что наконец-то включили котел. Но причина оказалась другой. Mash Gor пишет, что инженер ради обогрева студентов сделал незаконный врез в газовую трубу. Теперь ему предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Уральский федеральный округ

В Ирбите найдена яма-долгожитель, пишет «заЕКАДье». Один из жителей города подсчитал, что яме, которая раскинулась на дороге в центре города, не меньше сорока лет. Рядом недавно открыли площадь, однако заделать яму-старожила почему-то не догадались.

Сибирский федеральный округ

В Кемерове появилось «кладбище» унитазов. Полюбоваться на него можно рядом с общежитием, где полным ходом идет ремонт. Унитазы, видимо, вынесены из здания. «Кемерово №1» объявило среди читателей конкурс на самый смешной комментарий по этому поводу. Один из них такой: «В Кузбассе в одном месте зафиксировано более 100 толчков».

«Кузнецкое кайло» передает, что два «самых суровых города России» свяжет прямой авиарейс. Маршрут открыла компания Nordwind. Самолеты полетят из городов, известных своей суровостью: из Новокузнецка до Челябинска. Видимо, летать будут очень суровые люди.

В Омске уже несколько недель горит пометохранилище местной птицефабрики. Причина возгорания — нарушение техники хранения помета, который необходимо увлажнять. Потушить пожар никак не могут. «Если потушить пометохранилище не получается, можно объявить его омской достопримечательностью», — смеется «Сибирский панк».

Интересные сведения о современном браке дает история из Иркутска. Пару лет назад супруги продали машину. Мужчина позвал друзей в гараж, чтобы отметить сделку и куда-то спрятал вырученные деньги. Наутро забыл, куда. Деньги искали всей семьей, но так и не нашли. Теперь супруги подали на развод и выяснилось, что деньги тогда забрала жена, причем дала сыну 20 тысяч «за молчание». Babr Mash пишет, что обиженный муж заявил в полицию о краже.

Дальневосточный федеральный округ

Рыбаки на Колыме ловили лососей, а поймали детенышей тюленей. «Смотровая вышка» пишет, что рыбы в сетях уже не было. Скорее всего, ее съели тюлени, которых, конечно, отпустили на волю.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 июля.