Токио, , 13:32 — REGNUM Японская студия CoMix Wave Films показала новый трейлер аниме-фильма «Судзумэ, закрывающая двери». Информация об этом появилась 15 июля на странице картины в Twitter.

«Судзумэ, закрывающая двери» Кадр из трейлера фильма

В новом трейлере показали лицо героя, с которым 17 летняя девушка Судзумэ будет искать и закрывать таинственные «Двери бедствия». Также показали, как будут выглядеть эти самые «бедствия».

Напомним, что «Судзумэ, закрывающая двери» — это новый проект режиссера Макото Синкая. Он является автором нескольких популярных аниме-фильмов, таких как «Дитя погоды», «Пять сантиметров в секунду», «Твоё имя» и «Сад изящных слов».