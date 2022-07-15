Сосьва, Свердловская область, , 13:39 — REGNUM Житель посёлка Сосьва Свердловской области предстал перед судом по обвинению в избиении знакомого матери. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили журналистам старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Приговор Argumenti.ru

Трагедия произошла в сентябре 2021 года во время застолья. Свердловчанин распивал спиртное со знакомым своей матери, когда в квартиру пришла бывшая сожительница подсудимого. У молодых людей произошёл конфликт. За девушку заступился мужчина, сидевший за столом. Это не понравилось уральцу и тот жестоко избил оппонента. От полученных травм знакомый его матери скончался в больнице. По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ранее мужчину уже судили за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил свердловчанина к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.